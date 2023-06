La Squadra à La Louvière : un beau moment de communion avec la communauté italienne

Ce dimanche, un match un peu particulier s'est tenu à La Louvière : la RAAL a accueilli la Squadra Diaspora, une équipe ayant pour but de rassembler la communauté italienne à travers le monde.

Hier, et encore un peu plus que d'habitude, il régnait un doux parfum d’Italie sur La Louvière. Au centre d’entraînement de la RAAL, la communauté transalpine a pu applaudir la Squadra Diaspora face à une équipe composée du staff et d’amis de leur hôte louviérois. Un petit événement puisqu’après des rencontres à Metz, Paris et Venise, il ne s’agit que du quatrième match de l’histoire de cette Squadra unique en son genre.

Lors des balbutiements du projet en 2015, l’artiste Paolo Del Vecchio est à mille lieues d’imaginer que cela va déboucher sur la formation d’une équipe. Mis au courant par un journaliste de la tenue de l’exposition Foot Fair Play à Braine-Le-Comte, il fait travailler sa créativité et conçoit un maillot symbolique pour rendre hommage à l’immigration italienne, très représentée dans notre pays.

La vareuse est évidemment bleue, comme celle de la Squadra Azzura, et comporte une onde partant de l’Italie représentée en plein centre pour s’étendre à travers le monde. Une manière très seyante de représenter la diffusion progressive de la diaspora italienne.

Exposée au public le jour de la victoire des Diables Rouges contre l’Italie en match de préparation de l’Euro 2016 (où la Squadra prendra sa revanche), la création prend de l’ampleur. De fil en aiguille, le maillot fait parler de lui attire la demande : 500 exemplaires sont même commercialisés. Un coup de pub qui amène Paolo Del Vecchio à être en contact avec des journalistes et des joueurs italiens, de naissance ou d’origine.

Les relais sont nombreux en Belgique, à l’image des journalistes Emiliano Bongfili et Pascal Scimè ou de joueurs comme Floriano Vanzo (actif à la RAAL), Enzo Scaletta (RFC Houdinois) ou Francesco La Cavera (autrefois gardien de Palerme avant de monter son académie et de collaborer avec Mouscron, Visé et la RAAL). Del Vecchio peut même compter sur un renfort de choix en la personne de Nicola Sansone, international italien à trois reprises. L’ancien défenseur de Charleroi Frank Signorino intègre également le projet. Petit à petit, une équipe se créé avec un mot d’ordre : faire honneur à la diaspora italienne.

Amis belges, luxembourgeois, français, néerlandais.. La @SquadraDiaspora arrive à La Louvière 🇧🇪 ce dimanche pour y affronter très amicalement la @raal_be ! Entrée gratuite, venez nombreux 💙 pic.twitter.com/vZv9QtetTl — Paolo Del Vecchio (@PaoloDelVecch1o) June 8, 2023

Les matchs disputés dépassent largement le cadre du football. Vu le riche passé imprégné de culture italienne de la ville et de la Région du Centre, le choix de La Louvière n’était évidemment pas anodin. Les représentants italiens ont ainsi pu visiter le site du Bois du Cazier, où beaucoup de familles italiennes ont été endeuillées par la catastrophe de 1956.

Sur le terrain, après un hymne national chanté à l’unisson, les visiteurs l’ont emporté aux tirs au but, suite au 5-5 du temps règlementaire. Avec notamment un but de Paolo Del Vecchio. De quoi conclure en beauté ce moment de partage.

We won today 💙😍

5-5 (1-4 pen.)



⚽️ Paolo Del Vecchio

⚽️⚽️⚽️ Enzo Scaletta

⚽️ Nicola Belfiore@KappaFrance pic.twitter.com/Owj4KHZ2NP — Squadra Diaspora (@SquadraDiaspora) June 11, 2023

Il faudra toutefois attendre pour les prochaines rencontres : l’agenda de la Squadra Diaspora renseigne un match à Munich en 2024, un autre en Suisse en 2025 avant une tournée en Amérique du Nord espérée pour 2026.