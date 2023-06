Dodi Lukebakio fait le point sur son avenir après les rumeurs l'envoyant un peu partout en Europe

Que va faire Dodi Lukebakio ? Relégué avec le Hertha Berlin, l'ailier des Diables Rouges n'ira certainement pas en 2.Bundesliga.

Drôle de saison pour Dodi Lukebakio : au top sur le plan individuel, y compris en sélection, il a vécu l'une des plus grosses déceptions de sa carrière avec la relégation du Hertha Berlin. "C'était difficile à vivre, c'est la première fois que je vis ça", reconnaît-il ce mardi en conférence de presse à Tubize. "Honnêtement, j'ai été ému".

Pourtant, Lukebakio ne peut pas s'en vouloir, avec 11 buts et 4 assists en 32 matchs de Bundesliga. "À titre individuel, j'ai tout donné et j'ai fait le maximum. Oui, on peut dire que c'était la meilleure version de moi-même jusqu'ici", estime le Diable. "Maintenant, je pense encore pouvoir faire mieux".

Pour faire mieux, il faudra... partir, car pas question d'évoluer en D2. Il n'y a aucun doute concernant un départ, même si on ignore encore si le Hertha Berlin laissera partir son joueur gratuitement (une clause en ce sens avait été évoquée). "Je ne me préoccupe pas de ça, c'est à mon agent de voir".

Mais Dodi Lukebakio a longuement évoqué ses ambitions. "Je me sens prêt à passer un palier, à ne plus jouer le maintien. C'est l'objectif. J'ai toujours progressé étape par étape et ce sera encore l'objectif cet été", révèle-t-il. "Pourquoi pas jouer l'Europe, la Ligue des Champions. Mais le plus important sera un club où je peux jouer".

Si possible, le Diable aimerait que tout soit réglé au plus tôt. "Je sais qu'il y a de l'intérêt, on verra. Mais l'idéal serait évidemment de pouvoir débuter la préparation avec mon nouveau club. Je ne sais pas si c'est réalisable (sourire). Mais je suis confiant, mon agent s'occupe de tout ça".