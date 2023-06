Pieter Gerkens explique pourquoi il a préféré La Gantoise au Standard de Liège

Ce mardi après-midi, La Gantoise a présenté ses nouvelles recrues dont Pieters Gerkens.

Pieter Gerkens (27ans) a préféré La Gantoise au Standard de Liège. "Gand est un club très stable, qui joue en Europe et au plus haut niveau presque chaque année", explique Gerkens en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Le milieu de terrain a également joué dans le passé sous les ordres de son futur entraîneur Hein Vanhaezebrouck. "C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Gand. Mon intelligence de jeu et ma capacité à courir sont très utiles dans son jeu", précise Gerkens. "L'objectif du club est d'atteindre les Playoffs 1 et de se battre pour les quatre premières places. En Conference League, nous devons bien sûr d'abord atteindre la phase de groupes et ensuite passer l'hiver européen serait une bonne chose", souligne le médian qui a terminé sa saison avant le Nouvel An.

"Je pensais que je reviendrais bientôt mais mon retour n'a cessé d'être retardé. Aujourd'hui encore, je ne suis pas à 100 % de ma forme, mais j'espère être fin prêt pour la nouvelle saison pendant la préparation", conclut Gerkens.