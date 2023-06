Devant Jude Bellingham, Gavi et Arthur Vermeeren : Zeno Debast en tête d'un classement impressionnant

⏰ Most Minutes Played in all Competitions this past season, U19s:



🇧🇪 Zeno Debast, 4332

🇭🇺 Milos Kerkez, 4197

🇵🇹 António Silva, 3982

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Callum Doyle, 3819

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alex Scott, 3786

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham, 3557

🇪🇸 Gavi, 3527

🇪🇸 A. Baldé, 3110

🇧🇪 Arthur Vermeeren, 2771

🇮🇹 G. Scalvini, 2471 pic.twitter.com/sPMZsCTAlt