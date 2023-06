Roméo Lavia prochain coéquipier d'un autre Diable en Premier League ?

Roméo Lavia va-t-il quitter Southampton ? Le club ayant été relégué en Championship à l'issue de la saison 2022-2023, le Diable voudra certainement se relancer dans un club qui jouera en première division.

Comme mentionné dimanche et confirmé par Fabrizio Romano, Arsenal serait très intéressé par le profil de Lavia qui pourrait rejoindre Leandro Trossard. Mais d'autres clubs de Premier League seraient également sur le dossier.

Ainsi, Chelsea serait intéressé. Manchester United également mais n'aurait toujours pas fait d'offre concrète. Manchester City dispose toujours d'une clause de rachat (46 millions) pour ramener Lavia mais cette clause est valable dès l'été 2024.

🚨 Arsenal have concrete and strong interest in Romeo Lavia. Relationship is excellent with his camp — talks already took place. #AFC



Timing will be crucial as Chelsea remain interested. Man United appreciate Lavia but still not advancing. City buy back clause only valid 2024. pic.twitter.com/QcTMqPx5ou