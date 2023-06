Le capitaine néerlandais prévient les Belges avant le premier match de l'Euro U21 !

Quinten Timber portera le brassard de capitaine dans cet Euro U21. Champion avec Feyenoord, le milieu des Jong Oranje prévient la Belgique : cette compétition, il vient pour la gagner.

Son frère jumeau Jurrien évolue à l'Ajax Amsterdam et disputait il y a quelques jours la Nations League avec l'équipe A, mais Quinten Timber (22 ans), lui, reste sur un titre de champion des Pays-Bas avec Feyenoord. Il arrive à l'Euro U21 plutôt en confiance.

"Tout se passe bien à l'entraînement pour l'instant... même si on ne s'attendait pas à cette météo", sourit le capitaine des Jong Oranje. Il faut dire qu'il fait très humide à Tbilissi : dans l'heure précédant la conférence de presse, il nous avait fallu nous ruer vers le stade sous une pluie battante, alors que le thermomètre dépasse les 20°.

Quinter Timber a été désigné capitaine par son sélectionneur Erwin Van de Looi. "Je ne peux pas dire que c'est une surprise car je l'avais déjà été, je suis l'un des plus âgés de l'équipe. Une belle reconnaissance, c'est sûr", reconnaît-il. "Ca ne changera pas mon rôle, je ne dois pas forcer ce genre de chose. Ca vient de soi".

S'il a bien participé au titre de Feyenoord, Timber a été freiné de février à avril par une longue blessure au genou. "J'ai retrouvé un peu de rythme depuis, mais cet Euro est idéal pour ça. Mon objectif était de disputer l'Euro U21 et j'y suis", se réjouit le Néerlandais.

Nous sommes là pour gagner l'Euro

Dès le premier match, les Pays-Bas veulent marquer leur territoire, eux qui font partie des favoris. La Belgique est donc un gros test. "Nous les avions affrontés en septembre (1-2 pour les Jong Oranje, nda) et c'était un bon match, il y a des joueurs en commun mais ce seront des équipes différentes", prévient Timber.

"Bien sûr qu'affronter les voisins, c'est toujours spécial et on veut gagner ce derby... mais ce qu'on veut gagner, c'est l'Euro", conclut le capitaine. "Nous jouons un Euro et que ce soit la Belgique, le Portugal ou la Géorgie, nous sommes là pour gagner et continuer".