Carl Hoefkens choisi parmi plus de 70 candidats : "Il a la même énergie que Ronny Deila"

L'ancien entraîneur brugeois doit faire oublier Ronny Deila, lui-même parti chez les Blauw en Zwart. Pour Fergal Harkin, il s'agit du profil idéal.

Moins d’une semaine après l’officialisation de son arrivée au Standard, Carl Hoefkens a été présenté à la presse. L'enthousiasme du nouveau coach des Rouches est partagé par son directeur sportif Fergal Harkin : “Carl a la même énergie que Ronny et la capacité de coacher l’équipe devant nos fans très passionnés. Sa vision est exactement ce dont ce club a besoin. Jouer vers l’avant, dominer, attaquer, c’est très similaire à ce que nous cherchions, mais je ne veux pas comparer Carl à Ronny".

Harkin est également revenu sur le processus qui a amené le Standard à faire son choix définitif entre toutes les entraîneurs ayant postulé : “Nous avons eu plus de 70 candidatures, ce qui montre la stature du club. Nous avions nos critères et j’ai commencé à rencontrer certains candidats. Après, nous avons eu un deuxième tour de rencontres où j’ai revu certains coachs et nous avons décidé qui serait notre entraîneur".

Après l’arrivée d’Hoefkens, les prochaines semaines devraient nous éclairer quant à la construction du noyau qui sera à sa disposition durant la saison.