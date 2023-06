Blague ou énorme révélation ? Kylian Hazard prédit l'arrivée de son frère au RWDM !

Le RWDM va-t-il réunir deux des trois frères Hazard sous le même maillot ? Si la venue d'Eden paraît complètement improbable, Thorgan Hazard, lui, semble plus accessible... ou pas ?

Le RWDM remonte en D1A, et avec lui un certain Kylian Hazard, auteur de Playoffs de feu. La présence à Molenbeek du cadet d'Eden et Thorgan est la raison pour laquelle la rumeur absolument folle d'une arrivée de l'ex-Madrilène au RWDM avait surgi de nulle part.

Cette rumeur avait été commentée à la fois par Eden et par le club : "Beaucoup de bêtises", disait Hazard, "Restons réalistes", disait le RWDM. Mais qu'en est-il... de Thorgan Hazard ? Le joueur du Borussia Dortmund, en effet, cherche un nouveau club.

Récemment, il aurait ainsi été en contact avec l'Antwerp, qui voudrait rapatrier l'ancien joueur de Zulte Waregem. Mais Thorgan a enflammé la toile en venant mettre un commentaire sous un post Instagram du RWDM, auquel Kylian répond : "Bientôt dans la même équipe !".

Connaissant le caractère blagueur des frères Hazard, difficile d'imaginer qu'il s'agit là d'une véritable révélation. Mais les rumeurs iront bon train au Stade Machtens jusqu'à ce que la destination officielle de Thorgan (et même d'Eden) soit révélée !