L'enfer pour les U21 ? On annonce un monde fou pour Géorgie-Belgique !

Le Stade Boris-Paichadze pourrait bien être complet ce samedi face à la Belgique. Un facteur très important pour la Géorgie.

Ce mercredi, il faut bien le reconnaître : le stade Mikheil-Merskhi, capacité de 20.000 places, sonnait particulièrement vide pour Belgique - Pays-Bas. La poignée de supporters belges présents a même réussi à se faire entendre par moments en lançant quelques "come on, come on Belgium".

Le public géorgien (officiellement, plus de mille personnes... mais on en doute), lui, s'enthousiasmait à chaque phase spectaculaire, et il y en a eu quelques unes dans ce derby du Plat Pays ; mais ce n'est rien comparé à ce qui attend les Diablotins ce samedi.

En effet, on attend un Stade Boris-Paichadze tout bonnement sold-out pour Géorgie-Belgique. Lors de Géorgie-Portugal, plus de 20.000 personnes garnissaient les tribunes du stade du Dinamo Tbilissi, et la victoire géorgienne a boosté les ventes.

Avant la conférence de presse de ce vendredi midi, il y avait en effet plusieurs personnes au guichet du stade pour s'acheter des tickets. Certains en Géorgie évoquent 60.000 personnes au stade, mais la capacité maximale du Boris-Paichadze est de 54.000.

"Le peuple géorgien a toujours été fier et uni, en football comme ailleurs, et c'est donc pour lui que nous jouons. Nos supporters nous donnent de la force", se réjouissait Ramaz Svanadze, sélectionneur des U21 géorgiens. "Je suis sûr que ce sera soldout, et nous allons écrire l'histoire ensemble".

Même sans le soldout, il y a de grandes chances pour que le public géorgien écrase le record d'assistance pour un match de l'Euro U21. Celui-ci date de 1996 et de la finale entre l'Espagne (pays hôte) et l'Italie, avec 35.500 personnes. Cette fois, on parle d'un match de poules !