Ca gronde du côté des supporters d'Anderlecht

Ce samedi, le RSC Anderlecht s'est imposé face à Oudenaarde dans le cadre d'une rencontre amicale (0-5). Les fans anderlechtois ont fait savoir leur mécontentement.

Après la rencontre, plusieurs fauteurs de troubles ont tenté de s'en prendre au bus d'Anderlecht. Un épisode heureusement maîtrisé.

Anderlecht a également rencontré quelques ennuis provenant de ses propres supporters. Selon Het Laatste Nieuws, Jesper Fredberg, le CEO Sports - qui était sur le banc de touche aux côtés de Brian Riemer durant la rencontre - a dû calmer plusieurs fans. Il est allé leur parler après le match.

Les supporters d'Anderlecht seraient de plus en plus inquiets de ne pas encore avoir vu leur club de coeur enregister son premier transfert estival. D'autant plus qu'Islam Slimani devrait vraisemblablement partir.