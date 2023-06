Chelsea veut se débarasser de Romelu Lukaku et donne son prix aux autres clubs

Le Diable Rouge va devoir se trouver un nouveau club cet été. Et cela pourrait ne pas être l'Inter Milan comme il le souhaite.

Le mercato estival bat son plein et parmi les gros dossiers à suivre, il y aura celui de Romelu Lukaku. En effet, il semblerait que le Diable Rouge soit condamné à se trouver un nouveau club.

Chelsea aurait définitivement fait une croix sur l'idée de le rapatrier et de l'utiliser la saison prochaine. Selon La Gazzetta dello Sport, le club londonien aurait même fixé un prix pour se débarrasser de son attaquant : 40 millions d'euros.

Un prix largement revu à la baisse quand on sait que les Blues en ont déboursé 110 pour se l'offrir. Reste à voir quel club pourra mettre cet argent sur la table en sachant que cela se complique de plus en plus à l'Inter.