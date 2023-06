📷 Ils ont fait 4000km pour soutenir les Diablotins : "On aimerait qu'ils viennent nous saluer, quand même"

Les Diablotins ne sont pas seuls en Géorgie : une poignée de fidèles a fait le déplacement jusqu'à Tbilissi pour les y soutenir durant cet Euro U21. De véritables acharnés !

Face aux Pays-Bas, quelques chants avaient retenti : "Come on, come on Belgium !". Une poignée de supporters belges étaient bel et bien présents au stade Mikheil-Meskhi de Tbilissi dès ce derby du Plat Pays, et se sont faits entendre.

Nous avons donc souhaité discuter avec l'un d'eux, Kévin, qui nous a raconté son périple et son expérience en Géorgie pour y soutenir les Diablotins. Lui n'avait pas forcément prévu de venir : "On s'était renseigné quand on avait su qu'ils venaient ici. Mais c'était un peu compliqué", reconnaît-il.

Heureusement, l'Union Belge organise un concours de dernière minute, que 2 chanceux, dont Kévin, remportent. "On a été prévenu une semaine à l'avance. Franchement, c'est un peu à l'arrache pour un périple pareil", rigole Kévin. "Quand j'ai débarqué ici, si loin, dans un pays à la culture si différente, je me suis un peu demandé ce qu'on faisait là".

Mais rapidement, Kévin et les autres supporters présents découvrent une Géorgie accueillante. "Je suis groundhopper à la base (son compte Instagram, AK Groundhopping est ici, nda), j'ai donc l'habitude de voyager pour le foot. Et là, on passe vraiment un très bon moment. On a eu l'occasion de voir 4 villes : Tbilissi, Koutaïssi, Batoumi et Telavi", explique-t-il.

Au programme : cuisine, bières et vins locaux ("ils ont voulu nous faire boire de la Heineken, il a fallu leur expliquer que ce n'est pas une bonne bière et qu'on voulait la leur"), mais aussi des matchs de l'Euro U21, et pas que pour les Belges. "Nous restons un peu plus longtemps que prévu en raison d'un problème avec le vol retour, donc nous avons décidé d'aller avec tous les autres supporters voir Allemagne-Israël à Koutaïssi et Tchéquie-Allemagne à Batoumi".

Kévin à Koutaïssi pour Allemagne - Israël

Et, bien sûr, il y a les matchs des Espoirs belges. Face aux Pays-Bas, la dizaine de Belges présents a donné de la voix. "Le stade résonnait, on s'est dit qu'on allait se faire entendre un peu", sourit Kévin. "Contre la Géorgie, c'était autre chose, ils étaient chaud patate. On ne nous a certainement pas entendus". En effet.

L'accueil des supporters géorgiens a été chaleureux ("ils ont fait beaucoup de photos avec nous et nos drapeaux"), et Kévin quittera le pays séduit ce mardi...mais aussi un peu déçu. "À aucun moment les Espoirs ne sont venus nous saluer. Il y a un vrai engouement autour de cette équipe, ce sont d'énormes talents... mais s'ils veulent qu'on s'attache à eux, ce serait sympa qu'ils viennent vers nous. Nous avons fait 4000km pour eux, certains ici ne manquent aucun déplacement", regrette le supporter des Diables et du football belge en général.

"La moindre des choses serait de venir nous saluer après le match. On ne veut pas qu'ils viennent taper causette, juste une marque de respect. Tous les supporters ici sont un peu déçus de ça", conclut Kévin. Le message sera passé, car on ne peut en effet que féliciter un tel dévouement entre nos jeunes...