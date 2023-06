Quel avenir pour Koni De Winter ? La presse italienne est optimiste

Koni De Winter est l'un des U21 les plus impressionnants dans cette compétition. Après une bonne saison avec Empoli, peut-il s'imposer à la Juventus ?

Koni De Winter va revenir à la Juventus cet été après un bon prêt du côté d'Empoli. La semaine passée, le défenseur des Diablotins nous expliquait qu'il avait énormément progressé cette saison : "J'ai fait des erreurs, je les ai corrigées, j'ai joué face à de grands joueurs, de grandes équipes", se réjouissait-il.

Et visiblement, il a convaincu l'Italie. Au moment d'évoquer son avenir, la Gazzetta dello sport présente Koni De Winter comme l'un des retours de prêt pouvant s'imposer dès la saison prochaine à la Juventus.

"Un an de prêt et de croissance a suffi à convaincre la Juventus de le garder", lit-on dans le quotidien italien. "Il a beaucoup grandi à Empoli et Allegri pourrait l'utiliser dans la défense à trois, comme doublure de Danilo ou encore en remplaçant d'Alex Sandro en cas de départ".

Pour la Gazzetta, c'est clair : "L'Ajax s'était renseigné l'été dernier, mais les Bianconeri avaient souhaité le garder pour voir son évolution ; ils voudront désormais le garder, même si rien n'est jamais à exclure lors d'un mercato".