Cette fois, ça n'a plus aucun sens : l'offre monumentale d'un club anglais pour Declan Rice

Le record du transfert le plus onéreux de l'histoire de la Premier League s'apprête à être battu. Arsenal a déposé une offre démentielle pour Declan Rice.

En 2021, Manchester City faisait sauter la banque pour s'offrir Jack Grealish en provenance d'Aston Villa. L'ailier anglais devenait alors le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, les Citizens payant 117,50 millions d'euros pour se l'offrir.

Le deuxième au classement est bien connu en Belgique, puisqu'il s'agit de Romelu Lukaku, transféré à Chelsea le même été pour 113 millions d'euros.

Mais cet été, le record sera battu : selon The Athletic, Arsenal aurait désormais fait une offre à hauteur de 122 millions d'euros (116+6 de bonus) pour... Declan Rice (24 ans). Le milieu de terrain de West Ham United n'est estimé "que" à 90 millions, une somme déjà folle pour un joueur auquel il ne reste qu'une seule (!) année de contrat.

Rice reste sur une solide saison (50 matchs, 5 buts, 4 assists) mais n'a en théorie pas le profil pour lequel les clubs dépensent de telles sommes, et Arsenal n'est pas le plus dépensier du top anglais (seul Nicolas Pepe, pour 80 millions en 2019, fait figurer les Gunners dans le top 10 des plus grosses dépenses de Premier League).

Depuis le Brexit, cependant, les montants dépensés pour des joueurs britanniques, déjà traditionnellement très élevés, ont encore explosé. Voilà comment Declan Rice, avec un an de contrat seulement à West Ham, va devenir le plus gros transfert de l'histoire de la Premier League. Il deviendra également le milieu de terrain le plus cher de l'histoire.