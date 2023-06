Teddy Teuma irremplaçable ? L'Union a la solution pour prouver le contraire

L'Union Saint-Gilloise a misé sur Matthias Rasmussen pour remplacer Teddy Teuma. Le Norvégien saura-t-il se montrer à la hauteur de son prédescesseur ?

Après trois transferts libres en défense et en attaque, l'Union Saint-Gilloise a dû se résoudre à mettre de l'argent sur la table pour combler le départ plus que probable de Teddy Teuma dans l'entrejeu. Le million dépensé pour Charles Vanhoutte était une première étape mais c'est surtout le transfert de Mathias Rasmussen (contre 1,2 million) qui est appelé à pallier le départ du capitaine unioniste.

Là où le profil de Vanhoutte se rapproche plus de Senne Lynen, Rasmussen a des chiffres plus proches des standards de l'international maltais. Sa saison dans son club de Brann a démontré une capacité à se projeter et à s'infiltrer plus qu'intéressante avec 15 buts et 8 assists en 28 matchs.

Précisons tout de même que Brann disputait là des rencontres de deuxième division. Grand artisan de la montée, Rasmussen n'a pas encore marqué lors de ses dix premiers matchs au sein de l'élite (la saison a recommencé en avril).

Mais un rapide coup d'oeil à ses zones d'influences (à gauche en comparaison à un milieu de terrain moyen en première division norvégienne, à droite en superposition avec celles de Teddy Teuma) a de quoi rassurer quant aux solutions offensives offertes par le garçon à son équipe.

