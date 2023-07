Le Club de Bruges s'intéresse...à un joueur du Real Madrid

Le Club de Bruges vient de perdre Noa Lang et aura besoin de renforts offensifs pour la prochaine saison.

Ainsi, le Club de Bruges pourrait être tenté de tenter le coup Sergio Arribas (21 ans). Il s'agit d'un milieu offensif espagnol évoluant au Real Madrid.

Membre de l'équipe réserve, le Real Madrid Castilla, Arribas a déjà joué 14 rencontres avec l'équipe première. La saison dernière, il a disputé quatre rencontres avec les A (2 en LaLiga, 1 en Coupe du monde des clubs et 1 en Coupe du Roi).

Selon les informations du journal AS, Arribas ne veut plus jouer pour l'équipe réserve et désire trouver un nouveau club pour passer un palier. Anderlecht s'était déjà intéressé au joueur par le passé. Le Club de Bruges suivrait Arribas, également dans les petits papiers de Dortmund ou du Sporting Portugal.

Le Real ne voudrait pas voir le joueur partir et privilégierait un prêt ou un transfert avec une clause de rachat. Il est sous contrat avec le Real jusqu'en 2025 et vaut 5 millions d'euros selon Transfermarkt.