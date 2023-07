Plusieurs Belgo-Marocains sur le toit de l'Afrique !

Le Maroc a remporté la CAN U23 en finale face à l'Egypte ce samedi. Coachés par l'Anversois Issam Charaï, Bilal El Khannouss, Mehdi Boukamir ou encore Ibrahim Salah ont soulevé le trophée.

Ce samedi, le Maroc et l'Egypte s'affrontaient en finale de la CAN U23, et il y avait des têtes connues du côté des Lions de l'Atlas. Le Maroc U23 est coaché par Issam Charaï (43 ans), natif de Merksem et ancien coach adjoint du Beerschot, de STVV et d'OHL.

Dans le onze des jeunes Lions de l'Atlas, on retrouvait également plusieurs Belgo-Marocains : Bilal El-Khannouss (Genk), Mehdi Boukamir (Charleroi), Zakaria El Ouahdi (RWDM) et Ismaël Saibari (PSV) étaient titulaires, tandis qu'Ibrahim Salah (Rennes) et Benjamin Bouchouari (Saint-Etienne) sont montés au jeu.

Charaï vit là sa première expérience en tant que T1, dans une fédération marocaine aux forts accents belges également puisque Chris Van Puyvelde en est le directeur sportif. Et avec succès : après une quatrième place historique au Mondial, voilà les U23 champions d'Afrique.