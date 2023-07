Steven Defour sur sa recrue, passée par Anderlecht : "Tout le monde fait des mauvais choix !"

Steven Defour a déjà accueilli trois nouveaux venus. Pour connaître son avis sur ces trois nouvelles recrues du KV Malines, nous nous sommes entretenus avec lui.

Sa première impression sur l'attaquant allemand Lion Lauberbach ? "Bien. Absolument optimiste. Il fait ce pour quoi nous l'avons engagé. Il est présent dans la surface. Il a commencé par deux buts et une passe décisive", a déclaré Defour à propos des début de Lauberbach, qui a marqué 5 buts en trois matchs amicaux.

"Il fait ce qu'il a à faire. Ce garçon travaille dur et s'adapte à notre philosophie. Il a cette mentalité typiquement allemande qui consiste à toujours vouloir travailler et à toujours aller de l'avant. Parfois, nous devons le freiner un peu. C'est quelqu'un qui est très désireux d'apprendre."

Le KV Malines a ensuite annoncé le transfert de Rafik Belghali. "Rafik est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, nous pouvons certainement l'utiliser à bon escient. Il sera d'autant plus performant qu'il y aura de la concurrence. Bien sûr, il doit encore s'adapter à ce que nous voulons et aux joueurs autour de lui. On voit que ce garçon peut apporter beaucoup sur le plan offensif", a déclaré Defour à propos du latéral droit, recruté à Lommel.

Daam Foulon, troisième recrue malinoise

Qu'est-ce que Daam Foulon ajoutera au noyau, selon Defour ? "De la qualité. La saison dernière, il y avait trop peu de compétition pour tout le monde et trop de gars se sont reposés sur leurs lauriers. Nous allons changer cela cette saison. Daam a l'expérience d'avoir joué à un niveau plus élevé, en Serie A et en Serie B. Nous pouvons nous en servir."

Dans sa jeunesse, Foulon a joué pour le Racing Malines, le Lierse et Anderlecht. "Oui, tout le monde fait des mauvais choix", s'amuse Defour. "Non, ce qui se passe dans la jeunesse n'est pas si mal. Daam connaît très bien la région. C'est toujours important que les supporters puissent s'identifier à quelqu'un d'ici."