Carl Hoefkens revient sur ses premières semaines au Standard : "Quand la machine sera enclenchée, on sera très forts"

Dans une interview accordée aux médias du club, le nouvel entraîneur du Standard est revenu sur ses premières semaines en bord de Meuse.

Alors que le Standard est en stage aux Pays-Bas jusqu'à samedi, Carl Hoefkens s’est exprimé lors d’une longue interview accordée aux médias du club. Le nouveau T1 des Rouches, un homme passionné et féru de travail, se sent déjà comme un poisson dans l’eau.

"Il y a eu beaucoup de réactions lorsque j'ai signé. Plusieurs personnes m'ont dit que le club me ressemblait car il s'agit d'un club de passion. C'est un vrai sentiment de fierté. C'est un magnifique endroit pour un passionné de football. Quand tu parles avec les gens, tu ressens directement leur ferveur. Ils te souhaitent une bonne saison et tu ressens immédiatement leur sincérité."

Durant sa carrière et notamment lors de son passage au Lierse, l’ancien défenseur a rencontré les Rouches à plusieurs reprises. "Je me souviens d’un match où l’on pouvait être champions. Le match était à Sclessin et les supporters du Standard espéraient presque qu’on gagne pour ne pas voir Bruges ou Anderlecht sacré. Je me rappelle aussi la finale de la Coupe, qu’on a gagné avec le Lierse" se remémore l’entraîneur de 44 ans.

Quand la machine s'enclenchera, on sera très forts"

A Sclessin, Hoefkens sait qu’il n’aura pas la tâche facile pour parvenir à l’objectif principal du club, la qualification pour les Play-Offs 1. "Il y a beaucoup de concurrence. C'est très important que tout le monde sache que le top 6 ne sera pas aisé. On devra beaucoup travailler et on aura des moments difficiles pendant la saison. L'important sera de rester calme, les jeunes joueurs ont aussi besoin de temps pour grandir. On doit prendre des points, montrer que l'on est présent et quand la machine s'enclenchera, on sera très forts. »

Dans un coin de leur tête, les supporters espèrent naturellement revenir sur le devant de la scène le plus rapidement possible. "Jouer le titre, c'est un travail de longue haleine. Il faut premièrement une vision, qui est présente ici au Standard. On doit ensuite regarder pour installer l'académie. A Bruges, il y avait Charles De Ketelaere, Ignace Van der Brempt, Lois Openda,... Ce sera quelque chose de très important pour le futur, pouvoir sortir des joueurs d'un niveau incroyable et qu'on ne peut pas acheter. On doit développer les talents, les sortir du centre de formation ou les acheter très jeunes, en espérant que cela devienne des joueurs extraordinaires."

En attendant le début de la saison, Carl Hoefkens n’a pas de message particulier à faire passer aux supporters. "Je veux surtout leur montrer la manière avec laquelle on travaille. Leur montrer que tous les joueurs dans l'équipe ont envie de jouer pour le Standard et d'aller chercher des résultats. Que les supporters puissent s'identifier aux joueurs qui sont sur le terrain. J'ai envie d'avoir des moments avec la chair de poule grâce à l'ambiance mise par les supporters. Cependant, je veux surtout leur montrer qu'on peut accomplir de grandes choses sur le long terme."