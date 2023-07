C'est fait : un départ attendu se confirme à Anderlecht !

Hendrik Van Crombrugge va quitter le RSC Anderlecht. Comme attendu, il a trouvé un accord avec Genk.

Ironie du sort : dans son interview accordée à la presse belge présente au stage d'Anderlecht et publiée ce vendredi, Jesper Fredberg évoquait le dossier du futur gardien de but du RSCA. Et il était clair : tant que Hendrik Van Crombrugge serait là, aucun nouveau portier n'arriverait en urgence.

Le directeur sportif d'Anderlecht va peut-être devoir accélérer sur l'une de ses pistes entre les perches. En effet, Het Laatste Nieuws annonce ce vendredi ce qui était dans l'air depuis longtemps : Hendrik Van Crombrugge (30 ans) quitte Anderlecht pour le Racing Genk, où il va signer pour trois ans, avec option pour une année supplémentaire.

Un départ qui se profilait depuis l'hiver dernier : Van Crombrugge avait révélé que le Sporting souhaitait son départ pour économiser sur son salaire assez imposant. Cela aura pris 6 mois de plus que prévu, lors desquels l'ex-capitaine s'est révélé irréprochable en termes de mentalité alors que Bart Verbruggen prenait le rôle de n°1.

Van Crombrugge rejoint a priori Genk...dans un rôle de doublure également, puisque Maarten Vandevoordt est le titulaire attitré et ne rejoindra le RB Leipzig que dans un an. Mais la concurrence d'un gardien d'expérience était souhaitée par le club limbourgeois, qui comptera ensuite sur Hendrik Van Crombrugge pour prendre le relais.