Hugo Broos pense pouvoir faire un miracle et se qualifier pour la Coupe du Monde 2026

L'entraîneur de 71 ans, passé par Bruges, Anderlecht, Genk et bien d'autres, pense pouvoir emmener l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026.

L'Afrique du Sud d'Hugo Broos vient de se faire éliminer en demi-finale de la COSAFA Cup, compétition africaine annuelle reprenant 14 nations, par la Zambie. Les organisateurs de la Coupe du Monde 2010 connaissent désormais leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026 : ils affronteront le Nigeria, le Zimbabwe, le Bénin, le Rwanda et le Lesotho.

"Les matchs à l'extérieur seront très importants, d'autant que nous en avons cinq à négocier. Je pense que nous pouvons terminer à la première place de ce groupe et nous qualifier pour la Coupe du Monde 2026" assure un Hugo Broos confiant au micro de l'association sud-africaine de football.

En Afrique du Sud, où l'on n'a plus disputé la Coupe du Monde depuis l'année de l'organisation (2010), l'entraîneur belge de 71 ans veut remettre le vainqueur de la CAN 1996 sur le devant de la scène. "Quand on voit les progrès réalisés, on ne peut pas se permettre de rater ces qualifications. Nous sommes meilleurs aujourd'hui par rapport aux précédentes qualifications, nous avons une meilleure équipe. Alors oui, je suis confiant" a conclu Hugo Broos.