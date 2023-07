Romelu Lukaku est attendu à Chelsea... mais pas avec l'équipe A

Après un post sibyllin sur les réseaux sociaux, Romelu Lukaku va devoir au moins temporairement repasser par Chelsea. Avant un départ définitif... mais où ?

La saga Romelu Lukaku devrait trouver son dénouement cette semaine. L'attaquant a posté un message mystérieux sur les réseaux sociaux ce lundi, avec seulement deux mots : "The end", la fin. Une photo du joueur dans les rues... de Bruxelles a laissé les fans perplexes.

Les négociations auraient été rompues entre Lukaku et l'Inter Milan, mais se poursuivraient avec la Juventus ; selon la presse italienne, ce serait désormais la destination la plus plausible pour le Diable Rouge. Selon nos informations, l'Arabie Saoudite pourrait cependant bien tenir la corde, mais tout le dossier a été très difficile à suivre depuis le début.

Une chose est sûre : ce mardi, Romelu Lukaku était attendu à Chelsea. Non pas pour réintégrer le groupe A : il devra s'entraîner avec les Espoirs et indésirables, et n'accompagnera pas les Blues lors de leur tournée estivale aux USA. Chaque jour qui passe est un jour perdu pour Lukaku, et tout le monde sera soulagé quand sa destination sera officielle...