🎥 En immersion totale avec Youri Tielemans : des images géniales grâce à la caméra placée sur le Diable Rouge

Youri Tielemans poursuit sa préparation et s'est imposé, cette nuit, face à Fulham. Le nouveau joueur d'Aston Villa a disputé toute la rencontre et a assisté, depuis la pelouse, aux deux buts des siens (0-2).

Pour cette rencontre, le Diable Rouge a été équipé... d'une caméra, par les soins de la Premier League. Une immersion totale avec l'ancien joueur d'Anderlecht.

This is amazing insight! ūü§©



Watch Youri Tielemans' @AVFCOfficial debut from his point of view...#PLSummerSeries pic.twitter.com/rXzFv7kXjm