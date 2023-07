Bruges, une préparation "décevante" ? Ronny Deila n'est pas d'accord et explique pourquoi

Le Club de Bruges a épaté en dominant Aarhus dès son premier match officiel. Une prestation rassurante après une préparation en demi-teinte ?

En conférence de presse avant Bruges - Malines, Ronny Deila est revenu sur la large victoire de ses troupes face à Aarhus. "J'en suis très satisfait, bien sûr. Je sais à quel point ces matchs peuvent être piégeux et difficiles. Mais nous avons joué sans peur, avec discipline et organisation, et ne leur avons laissé aucune chance", se réjouit le Norvégien.

"Nous pouvons alors voir le niveau que cette équipe peut atteindre. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait, il y a toujours des choses à améliorer. Je pense cependant que le staff et le groupe ont fait un super travail", continue-t-il. "Il faut rester humble maintenant et continuer comme ça".

Une préparation "difficile" ?

Avec trois défaites en préparation, dont une face à Zulte Waregem, les Gazelles n'avaient pourtant pas impressionné jusque là. Mais Deila nuance. "Je ne sais pas quelle expérience vous avez de ce genre de situation, mais je dirais que notre préparation s'est bien passée", corrige le coach brugeois.

"Ces choses prennent du temps. Il y a un nouveau staff, des joueurs pas fit, d'autres qui reviennent de sélection, un groupe de plus de 30 joueurs... Je ne suis pas d'accord si vous pensez que la préparation était mauvaise", affirme Ronny Deila. "Nous avons progressé de manière constante, pas à pas, tout le monde a eu du temps de jeu".

Les Blauw & Zwart ont encore une marge de progression, mais l'ex-coach du Standard est satisfait d'où en est son équipe à ce stade. "Tout n'est pas encore fantastique, mais tout n'est pas rose quand vous gagnez et noir quand vous perdez, il y a un juste milieux. Nous devons juste rester humbles et travailler pour atteindre nos objectifs".