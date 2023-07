Un renfort de choix en provenance de Chelsea pour Eupen ?

Selon le célèbre expert des transferts, Fabrizio Romano, le jeune gardien de but devrait rejoindre Eupen pour obtenir du temps de jeu après avoir eu peu d'occasions de jouer chez les Blues.

Le KAS Eupen, club belge de football, s'est distingué par son activité remarquable lors de la période des transferts, en accueillant plusieurs nouveaux joueurs pour renforcer son effectif. Cependant, le club ne compte pas s'arrêter là et se prépare à conclure un accord de transfert majeur avec le prestigieux club anglais, Chelsea.

Selon les informations divulguées par le réputé expert des transferts, Fabrizio Romano, le KAS Eupen est sur le point de recruter le gardien de but américain de 19 ans, Gabriel Slonina. Actuellement à Chelsea, Slonina n'a pas bénéficié de nombreuses occasions de jouer dans l'équipe première. Cependant, un déménagement à Eupen lui offrirait une opportunité précieuse de gagner du temps de jeu et de poursuivre son développement.

Gabriel Slonina est reconnu comme un grand talent dans le monde du football. Il a déjà fait ses preuves en représentant l'équipe nationale des États-Unis à une occasion, ce qui témoigne de son potentiel. L'été dernier, Chelsea a investi neuf millions d'euros pour s'assurer les services de Slonina, qui évoluait alors dans l'équipe B du club londonien. Auparavant, le gardien de but américain a joué un rôle essentiel au sein du Chicago Fire, cumulant pas moins de 43 apparitions lorsqu'il était encore adolescent.

Le transfert de Gabriel Slonina à Eupen représente une opportunité majeure pour le gardien de but prometteur de continuer à progresser dans sa carrière. En intégrant l'effectif d'Eupen, il bénéficiera d'un environnement propice pour développer ses compétences et acquérir une expérience de jeu précieuse.

EXCL: Belgian side KAS Eupen closing in on deal to sign Gabriel Slonina on loan from Chelsea, here we go soon 🔵🇺🇸



🇧🇪 Understand agreement on the verge of being reached on one-year loan valid until June 2024.



Slonina will play regularly and he’s key part of #CFC future plans. pic.twitter.com/62Arj4Jhg4