Une porte se ferme pour Thorgan Hazard, Dortmund en veut plus (trop pour la Belgique ?)

Thorgan Hazard cherche toujours une solution pour la saison à venir. Le Borussia Dortmund a refusé une offre en provenance de Turquie.

Décidément, plusieurs de nos Belges sont en stand-by cet été. Alors que Romelu Lukaku écartait lui-même récemment la piste turinoise, et qu'Eden Hazard se dirige de plus en plus vers une retraite totale, son frère Thorgan attend toujours une solution.

Prêté en seconde partie de saison passée au PSV Eindhoven, Thorgan Hazard (30 ans) n'y a pas convaincu, et est revenu à Dortmund, où il a encore un an de contrat. Un prêt semble donc peu envisageable puisque le Borussia voudrait récupérer une partie des 25 millions investis en 2019.

Selon le média turc Sabah, une offre aurait en tout cas été refusée : le Fenerbahçe aurait voulu attirer le Diable Rouge, mais ne proposait pas assez d'argent (3 millions) aux Schwarzgelben. En effet, le Borussia Dortmund demanderait environ 5 millions d'euros pour Thorgan.

À ce tarif, un club belge pourrait-il en profiter pour s'offrir le Soulier d'Or 2013 ? Si le montant brut paraît accessible, c'est bel et bien le salaire du joueur qui pourrait alors poser problème. Hazard devrait faire un petit effort pour se relancer en JPL...