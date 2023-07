Officiel : un gardien de Ligue 1 chez les Francs Borains

Joli coup de la part des Francs Borains en vue de la D1B. Adrien Saussez voit débarquer un solide concurrent.

Alors que la reprise de la D1B pointe le bout de son nez (première journée dans deux semaines), les Francs Borains continuent de se renforcer. Le club a officialisé l'arrivée du gardien Ouparine Djoco en provenance de Clermont. Djoco est prêté jusqu'en fin de saison.

Le portier français avait été intronisé titulaire en Ligue 1 il y a deux ans, enchaînant 23 titularisations, avant de perdre sa place de numéro un la saison dernière (un seul match disputé).

Il vient donc dans le Hainaut pour retrouver du temps de jeu et apporter son vécu au groupe. "Les Francs Borains, c’est le club qui m’a montré le plus d’envie de me voir arriver. Je veux me rendre utile et participer à ce projet intéressant" déclare le gardien de 25 ans sur le site internet du club.