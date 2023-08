Genk, le bonnet d'âne belge en Europe : un bilan catastrophique depuis 2019

Le Racing Genk tentera au plus vite d'oublier ce préliminaire de Ligue des Champions face au Servette Genève. Le problème, c'est que depuis 2019, il devient difficile d'oublier les contre-performances limbourgeoises en Coupe d'Europe...

Genk s'est réveillé avec la gueule du bois ce jeudi. Les vice-champions de Belgique ont été honteusement éliminés aux tirs au but par un Servette inférieur... et réduit à 10 dès la 3e minute. Pire qu'une contre-performance : une honte, et pas la première pour un club qui est le mauvais élève du football belge en Europe depuis plusieurs années.

En 2017, le Racing Genk participait pourtant à l'une des plus belles campagnes européennes du football belge moderne en allant chercher un quart de finale d'Europa League, ne prenant même la porte que de justesse face au Celta Vigo. Il y aura encore un 16e de finale, le 3e de la décennie après 2013 et 2014, la saison suivante - et déjà, une élimination piteuse des oeuvres du Slavia Prague.

Depuis 2019 : le néant (ou presque)

Depuis 2019 et cette élimination sèche, c'est assez simple : en 18 rencontres de Coupe d'Europe, le Racing Genk n'a gagné qu'un seul match, un déplacement au Rapid Vienne en 2021 en Europa League. Le Rapid viendra prendre sa revanche en l'emportant à la Luminus Arena plus tard, ponctuant une piètre campagne européenne avec 5 points pris.

Avant cela, il y avait eu cette double confrontation en préliminaires de la Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk - défaites à l'aller et au retour. Et que dire de cette campagne de Champions League 2019-2020, sous la houlette de Felice Mazzù : dans un groupe certes très relevé (Liverpool, Naples, Salzbourg), Genk ne prendra qu'un tout petit point.

En tout, Genk aura donc cumulé 11 défaites en 18 matchs européens depuis 2019. De loin le pire bilan belge, seul La Gantoise ayant perdu plus de rencontres, 20 ... mais en 50 matchs disputés. Le Standard, par exemple, compte 6 défaites européennes pour 6 victoires et 3 matchs nuls sur la même période.

Messieurs, le coefficient belge ne vous dit pas merci. Mais nous serons tout de même derrière vous pour que cette série s'arrête face à l'Olympiakos, par la porte ou par la fenêtre...

Brugge : 10V - 11N - 15D

Gand : 18V - 12N - 20D

Anderlecht : 11V - 7N - 8D

Antwerp : 10V - 5N - 11D

Standard : 6V - 3N - 6D

