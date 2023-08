🎥 Quand Victor Boniface se promène face au vainqueur de la dernière Conference League

Victor Boniface pourrait ressembler à l'un des coups de l'été en Bundesliga. C'est le Bayer Leverkusen qui s'est attaché ses services, en offrant pas moins de 20M€ à l'Union Saint-Gilloise.

Ce vendredi, l'attaquant nigérian était titulaire en match amical contre West-Ham, vainqueur de la dernière Conference League, et il s'est régalé. Un joli doublé pour sceller la large victoire allemande (4-0) et déjà donner raison aux dirigeants de Leverkusen.

Florian Wirtz assists Victor Boniface for the 3-0 against West Ham. ⭐️ Beautiful goal. This is Xabi Alonso ball. 🪄 pic.twitter.com/U0jItkRnKz