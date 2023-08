Sensation de l'Union il y a deux saisons, il est désormais dans le viseur de Manchester City !

Kaoru Mitoma était la coqueluche du Parc Duden en 2021-2022. Prêté par Brighton, il y est retourné et impressionne désormais : Manchester City se penche sur son cas !

Pour son retour en D1A, l'Union Saint-Gilloise était passée très près du titre en Jupiler Pro League, et avait notamment pour cela pu compter sur un renfort de choix en provenance de son club "partenaire", Brighton & Hove Albion. Kaoru Mitoma (26 ans) était l'une des sensations de la saison 2021-2022, avec 29 matchs pour 8 buts et 4 assists.

L'été dernier, Mitoma retournait sans surprise à Brighton où il allait progressivement saisir sa chance et réaliser une énorme saison avec les Seagulls (41 matchs, 10 buts, 8 assists). Le Japonais est sous contrat jusqu'en 2025 mais Brighton veut qu'il signe un contrat longue durée pour éviter un départ cet été.

Selon The Sun, toutefois, Manchester City serait sur les rangs pour s'offrir Kaoru Mitoma : une offre de 50 millions de livres (environ 58 millions d'euros) serait en préparation, Pep Guardiola voyant en lui un remplaçant idéal à Riyad Mahrez parti en Arabie Saoudite. Du Parc Duden aux champions d'Europe en un peu plus d'un an ?