Le RWDM suit un cadre de Seraing, qui est très courtisé

Seraing est descendu, et pourrait encore perdre l'un de ses cadres avant la reprise de la Challenger Pro League. Sambu Mansoni est très convoité.

Sambu Mansoni (27 ans) était l'un des piliers du RFC Seraing la saison passée en D1A, disputant 32 rencontres de Pro League et délivrant une passe décisive. Le back droit n'a plus qu'un an de contrat chez les Métallos et sans surprise, il pourrait donc quitter le Pairay cet été.

Mansoni, selon nos informations, peut compter sur de l'intérêt : Seraing aurait déjà reçu deux offres concrètes, l'une provenant d'un club turc dont le nom n'a pas filtré et l'autre du RWDM. Les deux offres ont été rejetées, Seraing espérant obtenir un peu plus d'argent pour son back droit (estimé à 400.000 euros).

Le natif de Liège, formé à Eupen et Visé, serait la priorité du club de D1 turque intéressé.