Il rompt son contrat avec un club belge et se retrouve libre

"OHL et Kristiyan Malinov ont décidé aujourd'hui (mardi) de résilier leur contrat d'un commun accord", peut-on lire sur le site du club louvaniste.

Arrivé à l'été 2020 du CSKA Sofia, Malinov aura disputé 70 rencontres sous le maillot d'OHL, pour deux buts et deux assists.

Il avait perdu sa place de titulaire dans l'effectif de Marc Brys. La saison dernière, il avait disputé 21 rencontres de Pro League, n'étant plus inclus dans le 11 de base dès début 2023.

Thanks Mali for the 3 years at Leuven! Wish you all the best in the future! 👊#ohleuven pic.twitter.com/c8Rr5toLdq