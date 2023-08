📷 Les mots lourds de Thibaut Courtois après sa grave blessure

Catastrophe pour Thibaut Courtois. Le gardien belge du Real Madrid s'est déchiré le ligament croisé du genou gauche lors d'une séance d'entraßnement.

Après cette très mauvaise nouvelle et le diagnostic lourd qui en a resulté, Courtois sera sur la touche pendant de nombreux mois.

Courtois a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux après son opération. Malgré la gravité de la blessure, Courtois assure qu'il reviendra plus fort. Aussi sous le maillot des Diables ?

"On ne s'attend jamais à vivre une telle chose, mais il faut maintenant l'accepter et tout faire pour la surmonter. Et revenir encore plus fort. Merci à tous pour votre énergie, votre amour et vos encouragements, je peux vous assurer que cela me motive à me rétablir le plus vite possible", a écrit le gardien de but.