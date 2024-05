Deux jeunes rejoindront les Diables Rouges : des talents d'Anderlecht ou l'une des surprises de la fin de saison ?

Domenico Tedesco a dévoilé que deux jeunes joueurs, très probablement issus du noyau Espoirs de Gil Swerts, seraient appelés avec les Diables Rouges. Pas pour les accompagner à l'Euro 2024, mais pour préparer les matchs contre le Luxembourg et le Monténégro.

C'est l'une des spécificités de ce groupe révélé par Domenico Tedesco : il comporte 25 joueurs... mais 27 Diables Rouges (si tout le monde est fit) seront à Tubize pour préparer les matchs amicaux contre le Luxembourg et le Monténégro.

Ces deux jeunes devraient a priori être issus du noyau U21 de Gil Swerts, et leur identité devrait être connue d'ici la semaine prochaine, après que Tedesco ait pu faire le point sur l'état de son noyau. Car le sélectionneur n'en était pas encore certain lui-même : tout dépendait des profils requis.

Koni De Winter déçu, mais... ?

L'un des noms auxquels on pense est Koni De Winter. Très déçu de ne pas avoir été repris par Domenico Tedesco, il reste cependant un pilier de l'équipe Espoirs et à moins que Gil Swerts convoque un noyau B, il sera repris pour le match amical au Maroc le 4 juin prochain. Si une blessure se confirme pour Jan Vertonghen ou si quelque chose arrive à l'un des autres défenseurs centraux, Tedesco n'aura pas 36 options à ce poste.

© photonews

De Winter était en balance avec Axel Witsel, comme le sélectionneur nous l'a confirmé. Ameen Al-Dakhil aurait eu ses faveurs mais le défenseur de Burnley est blessé. Bref : un nouveau coup de fil du sélectionneur à Koni De Winter n'est pas exclu, et il faudra mettre sa dignité blessée de côté pour l'accepter et tenter, à nouveau, de convaincre.

Malick Fofana, le facteur X de l'OL

Le groupe de 25 Diables ne compte qu'un seul nouveau venu : Maxim De Cuyper. Mais un autre était pressenti pour, peut-être, découvrir l'équipe A : Malick Fofana. L'ailier de l'Olympique Lyonnais a terminé la saison en boulet de canon (2 buts et un assist sur les 4 derniers matchs).

© photonews

Tedesco ne manque pas de jeunes ailiers talentueux (Doku, Bakayoko, Lukebakio), mais Fofana est un pur ailier de percussion qui peut faire très mal en montant dans les dernières minutes d'un match. Un profil qui peut toujours amener quelque chose dans un groupe, et qui sera déjà content d'être là. Même s'il ne prend pas le 26e spot laissé vacant, Fofana pourrait prendre une expérience bien utile.

Mario Stroeykens cité, pour faire nombre ?

Un nom étonnant et qui pourrait faire parler a été évoqué par notre confrère Sacha Tavolieri : Mario Stroeykens serait considéré par Domenico Tedesco pour intégrer le groupe la semaine prochaine. Le jeune talent de Neerpede a réussi sa première saison pleine avec Anderlecht (40 matchs, 6 buts, 7 assists).

© photonews

Surtout, il a un énorme avantage à faire valoir : sa polyvalence. Stroeykens peut jouer sur l'aile, en 8, en 10, et même en pointe si c'est vraiment nécessaire. Que ce soit à l'entraînement ou en match, un tel profil est rare et très utile pour un sélectionneur. On l'imagine cependant mal intégrer le groupe pour de bon.

Un autre back droit : Siquet, Sardella ... ?

Le dernier poste qui pourrait avoir besoin de renfort la semaine prochaine est celui d'arrière latéral. Tout le monde a l'air très optimiste pour Arthur Theate, mais il est aussi possible que le défenseur de Rennes se repose pendant les matchs amicaux afin de ne prendre aucun risque. De Cuyper, mais surtout Timothy Castagne entrent alors en ligne de compte.

© photonews

Cela créerait un besoin à droite si Castagne passe à gauche. Deux noms se détachent pour venir renforcer ce poste : Hugo Siquet et Killian Sardella. L'expérience plaide pour Siquet, déjà Diable Rouge ; la saison et la forme du moment plaident pour Sardella, devenu l'un des meilleurs arrières droits du championnat.