La titularisation de Thibaut Courtois en finale de la Champions League se précise encore un peu plus

Le suspens est à peu près artificiellement maintenu par Carlo Ancelotti, mais tout le monde s'attend à ce que Thibaut Courtois soit titulaire samedi en finale de la Champions League. Et une information ce jeudi confirme encore cela.

Depuis qu'il a fait son retour sur les terrains, Thibaut Courtois (32 ans) a rapidement retrouvé son meilleur niveau, en quatre matchs de LaLiga disputés depuis le début du mois de mai. Le Belge était titulaire lors du dernier match de championnat contre le Bétis Séville, après avoir été laissé au repos contre Villarreal.

Mais Andriy Lunin, le n°2, a offert des performances remarquables en Ligue des Champions. Sans l'Ukrainien, le Real Madrid ne serait pas en finale face au Borussia Dortmund ce samedi. Un certain suspens subsistait donc : Ancelotti estime-t-il que Courtois est prêt pour LE match de la saison, ou alignera-t-il Lunin, qui a toujours été excellent ?

Lunin est malade

La forme de Thibaut Courtois depuis son retour a déjà fait pencher la balance en sa faveur, et bien peu voyaient le meilleur gardien du monde prendre place sur le banc samedi. Et ce jeudi, une nouvelle en provenance d'Espagne rapproche encore un peu plus Courtois d'une place de titulaire.

Selon le Daily Mail, Andriy Lunin (25 ans) aurait en effet été écarté du groupe ces derniers jours en raison d'une groupe. L'Ukrainien n'a pas pu s'entraîner et est resté chez lui pour maintenir sa forme physique à titre individuel.

Lunin devrait rejoindre le groupe du Real Madrid de son côté, et n'aura donc pas pu s'entraîner normalement cette semaine. De quoi finir de convaincre Carlo Ancelotti de privilégier Thibaut Courtois ce samedi à Wembley.