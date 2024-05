Will Still a un nouveau prétendant : restera-t-il en France ou réalisera-t-il son rêve ?

Will Still ne devrait pas rester longtemps sans poste. L'ancien entraîneur du Stade de Reims est cité au Racing Lens, mais aussi en Angleterre.

Ce mercredi soir, nous vous relayions les informations de la presse française selon lesquelles Will Still, licencié au début du moins de mai, serait proche de retrouver un banc. L'entraîneur belge serait en effet considéré comme l'un des candidats prioritaires pour remplacer Franck Haise au Racing Lens.

Haise a en effet quitté les Sang & Or pour l'OGC Nice, et Still serait sur la shortlist des dirigeants lensois pour lui succéder. D'autres noms sont également cités, tels que Bruno Genesio (ex-OL), mais notre compatriote tiendrait la corde.

Reste à voir ce que souhaite Will Still lui-même. On le sait, l'ex-coach de Reims avait fragilisé sa position en Champagne en évoquant ouvertement ses ambitions d'entraîner un jour en Angleterre, alors que des rumeurs l'envoyaient à Sunderland. Des voyages outre-Manche avaient même été évoqués, et l'image de Will Still avait été égratignée.

BREAKING: Will Still is one of several names in the frame for the head coach job at Sunderland, Sky Sports News understands 👔 pic.twitter.com/SX98xkB4TN — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 30, 2024

Désormais, la rumeur anglaise ressurgit. Selon Sky Sports, Still serait toujours sur la liste de Sunderland, qui a terminé 16e de Championship la saison passée. Il ferait partie d'une liste de plusieurs noms considérés par les Black Cats. Un autre nom évoqué est René Maric, entraîneur des U19 du Bayern Munich.

La balle sera donc dans le camp de Will Still, très probablement : ce sera au Belgo-Britannique de décider de la tournure de sa carrière, à l'âge de 31 ans seulement et alors que son travail au Stade de Reims avait été très apprécié.