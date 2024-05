De la relégation à la Premier League ? Ce Belge se rapproche d'un superbe transfert !

Le parcours de carrière de Pierre Dwomoh jusqu'à présent a été très mouvementé. Un transfert record de Genk à l'Antwerp alors qu'il était seulement adolescent, une dispute avec Mark van Bommel et ensuite un passage (un peu forcé) au RWDM. Le voilà relégué en Challenger Pro League.

Dwomoh était l'un des rares joueurs du RWDM à sortir du lot et à jouer à un bon niveau presque lors de chaque match. Le milieu de terrain, qui n'a que 19 ans, est toujours sous contrat avec l'Antwerp, mais il n'a plus d'avenir là-bas.

Le Great Old activera bien son option pour une année supplémentaire, mais principalement pour obtenir un bon transfert. Récemment, Leicester City et Luton Town ont montré de l'intérêt pour le joueur de 19 ans.

Leicester City est actuellement la piste la plus concrète. Le promu compte également parmi ses joueurs Wout Faes et Dennis Praet, mais ce dernier partira cet été.

L'Antwerp espère obtenir environ trois millions pour Dwomoh, pour lequel ils avaient eux-mêmes payé deux millions d'euros en 2021. Dwomoh a plusieurs options, mais il souhaite également rejoindre une équipe où il recevra du temps de jeu.

Ajoutons les informations de Sacha Tavolieri, qui a récemment renseigné que Dwomoh et ses représentants ont rencontré les dirigeants de Leicester ce lundi.

