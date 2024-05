Du jamais vu : la finale de la Ligue des Champions sera soumise à des mesures très strictes de sécurité

Ce samedi, la finale de la Ligue des Champions se tiendra au légendaire stade de Wembley. Des mesures draconiennes sont prises pour éviter des scènes comme lors de la finale de l'Euro 2020.

De nombreux supporters du Real Madrid et du Borussia Dortmund n'ont pas pu obtenir de billets. Pour éviter un envahissement du stade, des mesures strictes ont été prises, tout simplement les plus strictes de l'histoire du stade.

Un total de 2500 stewards seront présents lors du match entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. De plus, environ six millions d'euros ont été investis dans une infrastructure renforcée pour éviter une situation similaire à celle de la finale de l'Euro 2020.

À l'époque, plus de deux mille supporters sans billet avaient réussi à pénétrer à Wembley, provoquant des situations angoissantes. De plus, six mille autres fans étaient à l'extérieur du stade en attente, mais n'ont pas pu rentrer car l'Angleterre a finalement perdu la finale contre l'Italie.

"Il est vital que nous faisions tout ce qui est en notre pouvoir pour tout contrôler au mieux", a déclaré le directeur du tournoi et des événements de la FA au Guardian. "Nous savons que beaucoup de gens pensent à la finale de l'Euro 2020. Nous sommes bien préparés maintenant, car nous planifions en détail les mesures de sécurité depuis dix-huit mois."

Ces mesures comprennent notamment le renforcement des portes d'accès de Wembley. Les fans seront contrôlés deux fois avec leurs billets et les stewards porteront des caméras corporelles. Tout cela sera surveillé depuis une salle de contrôle à l'extérieur du stade.La finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid aura lieu ce samedi. Le coup d'envoi est prévu à 21h à Londres.