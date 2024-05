Organisation criminelle, rébellion armée et hooliganisme : des supporters belges paraissent devant la Justice et encourent une très lourde peine

Dix-huit membres du noyau dur des supporters du KRC Genk doivent comparaître jeudi devant le tribunal correctionnel de Tongres pour répondre des graves émeutes survenues après le match face à STVV.

Les dix-huit supporters comparaissent notamment pour avoir infligé des coups et blessures, formé une organisation criminelle et s'être rebellés (armés) contre la police.

Après le derby entre le KRC Genk et STVV le 13 mars 2022, une centaine de membres du noyau dur des supporters de Genk ont tenté d'attaquer des bus transportant des supporters trudonnaires.

Les forces de police mobilisées ont pu empêcher cela et ont essayé de disperser les supporters en utilisant des agents montés et un canon à eau.

Très rapidement, une confrontation avec la police a eu lieu et les jeunes masqués les ont attaqués, utilisant un cocktail Molotov, des feux de Bengale et d'autres objets. Un policier a été blessé lors de ces événements et a été temporairement déclaré inapte au travail.

Dans les jours suivant le match, des perquisitions ont eu lieu à Genk, Lanaken, Zutendaal, Oudsbergen, Bilzen et Maaseik. Lors de ces perquisitions chez ces personnes - âgées de la vingtaine -, plusieurs armes ont également été découvertes, dont un pistolet à impulsion électrique, un poing américain, des feux d'artifice et des matériaux pouvant être utilisés pour fabriquer des cocktails Molotov.

En raison du grand nombre de prévenus dans cette affaire, le procès est déplacé dans la salle d'assises du palais de justice de Tongres et toute la journée est consacrée aux plaidoiries des avocats. En plus des amendes et des peines de prison (éventuellement avec sursis), plusieurs supporters peuvent également s'attendre à une interdiction de stade. (Belga)