Thibaut Courtois va-t-il soutenir la Belgique à l'Euro ? Il donne une réponse surprenante

On s'en doutait un peu, c'est désormais confirmé : Thibaut Courtois ne sera pas présent avec la Belgique à l'Euro.

La saison 2023-2024 de Thibaut Courtois aura été la plus particulière de sa carrière, très sûrement la plus difficile. Le gardien n'a quasiment pas joué au Real Madrid à cause d'une grave blessure.

Il pourrait cependant la fêter en apothéose, avec une finale de la Ligue des Champions ce samedi face à Dortmund...et il sera probablement titulaire !

Chez les Diables Rouges, la situation est par contre toujours aussi instable. On ne sait toujours s'il reviendra un jour, du moins sous Domenico Tedesco avec qui les relations sont tendues.

Le sélectionneur a d'ailleurs confirmé ce mardi, lors de l'annonce de sa sélection, que le gardien de 31 ans ne sera pas présent à l'Euro en Allemagne.

Dans une interview accordée au média espagnol AS, Courtois a livré une déclaration assez surprenante à ce sujet. "Ce n’est pas le moment d’en parler maintenant, mais bien sûr, je soutiendrai mon pays et mes coéquipiers ici jusqu’à la mort, en espérant qu’ils réalisent un bon Euro."

Visiblement, c'est avec Tedesco que cela coince. De là à espérer qu'il revienne chez les Diables Rouges dans un futur proche, on attend de voir...