Anderlecht tient bon à 10 et enchaîne au Stayen !

Dans un match difficile et peu esthétique, Anderlecht a été prendre 3 points chez un STVV en manque d'inspiration. Les Mauves enchaînent !

C'est un sans-faute pour Bruxelles ce week-end : troisième victoire pour les clubs de la capitale, le RSC Anderlecht ayant été chercher trois points importants à Saint-Trond (0-1). Les Mauves étaient pourtant réduits à 10 dès la 57e minute de jeu.

Pour ce déplacement piégeux, Brian Riemer ne pouvait pas compter sur Zeno Debast : annoncé comme fit, le Diable Rouge est finalement blessé et remplacé par Sardella, Louis Patris retrouvant le 11. Pour le reste, le coach danois fait assez logiquement confiance à une équipe qui a battu le champion en titre.

Mais une semaine n'est pas l'autre, et on est bien en peine de reconnaître Anderlecht. L'inspiration est absente : Diawara et Leoni passent leur temps à corriger les erreurs de la défense, Amuzu et Dreyer à envoyer centre loupé sur centre loupé vers un Dolberg qui perdra vite patience.

À la mi-temps, c'est même STVV qui doit avoir des regrets : Ryotaro Ito ne profite pas d'une belle fenêtre de tir (16e), et Fatih Kaya frappe sur Dupé après une grosse erreur de Patris (17e). Seul Théo Leoni (20e) fait passer un frisson dans le Stayen mais reprend trop haut sur un corner, tandis qu'Aboubakary Koita en fait souvent un peu trop mais met le feu dans la défense bruxelloise.

Des Canaris un peu mous

Le RSCA était idéalement rentré dans sa seconde période, profitant d'un flottement trudonnaire : sur un coup-franc intelligemment joué à 2 par Amuzu et Dreyer, ce dernier envoie un centre parfait sur la tête de Moussa N'diaye (56e, 0-1). Et Anders Dreyer n'a même pas le temps de savourer, car le VAR... signale à Mr Visser sa semelle qui traîne sur Bocat, et Anderlecht est à 10 (57e).

© photonews

Une supériorité numérique que Saint-Trond ne parviendra pas à mettre à profit : malgré de beaux profils de combinaison, ces Canaris n'ont pas le tueur devant qui fait la différence. Les Mauves, eux, sont restés regroupés avec une belle solidarité, Maxime Dupé sortant les arrêts qu'il faut durant 7 minutes d'arrêt de jeu étouffantes.

Une rencontre au final loin d'être emballante, surtout après l'expulsion de Dreyer, et une nouvelle victoire peu spectaculaire mais très précieuse pour un Anderlecht en rodage dans le jeu, mais qui grimpe au classement !