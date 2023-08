Lukaku, Arnautovic... et Cuypers : tout est lié

L'Inter était à la recherche d'un nouveau leader offensif après le départ d'Edin Dzeko pour Fenerbahçe. Dans cette quête, les Italiens ont trouvé Arnautovic. Selon Fabrizio Romano, l'Inter le transférera pour 10 millions d'euros, bonus compris, de Bologne. Arnautovic n'a plus qu'à passer la visite médicale. Celle-ci est prévue dans le courant de la semaine.

Arnautovic a déjà joué pour l'Inter lors de la saison 2009/2010. À l'époque, il avait été transféré du FC Twente, où il a joué pendant trois ans et reçu une partie de sa formation. Les Tukkers peuvent compter sur un certain pourcentage de la somme due au transfert de l'attaquant. Twente devrait recevoir un montant compris entre 100 000 et 150 000 euros.

Marko Arnautović to Inter, here we go! Agreement reached on €10m package, add-ons included. Medical tests to take place later this week. ⚫️🔵🇦🇹



Austrian striker agreed personal terms with Inter weeks ago and he’s set to return 13 years later. pic.twitter.com/mHxocodgXs