Triste fin pour le Petit Poucet

Klaksvik, une équipe entièrement composée de semi-pros, a connu un parcours inhabituel vers la phase de groupes de la Ligue des champions. Les éliminatoires précédentes avaient déjà vu s'affronter les Hongrois de Ferencvaros et les Suédois du BK Häcken, ce qui a soudainement placé Klaksvik dans le troisième tour préliminaire. En cas de victoire face à Molde, l'équipe des îles Féroé n'aurait plus qu'à franchir un obstacle supplémentaire pour accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions.

Après 15 minutes, Klaksvik était mené au score en Norvège. Les semi-pros ont tenu bon après 90 minutes et ont forcé une prolongation. Le match retour se dirigeait vers les tirs au but, mais à la 111e minute, le rêve de Klaksvik s'est effondré. Martin Linnes doublait l'écart et ce but signifiait que le rideau était tombé pour Klaksvik.

Klaksvik ne peut que se lamenter. Cette remarquable avancée fait de l'équipe le premier club des îles Féroé à être assuré de participer aux barrages de l'Europa League. Si Klaksvik ne gagne pas ce match retour, le club entrera dans la phase de groupes de la Conference League.

What a run!@ChampionsLeague.. it was a pleasure!

We gave everything. What a fight. We left everything on the pitch. It just wasen't to be tonight.



Europa League play-offs next week.

For Klaksvík. Koyr á KÍ! 💙