Et tout à coup, Hugo Cuypers est à un tournant de sa carrière

Hugo Cuypers a commencé sa saison 2023-2024 comme il l'avait commencée : par une pluie de buts. L'attaquant belge pourrait, alors que cela ne semblait pas être à l'ordre du jour, quitter La Gantoise.

9 buts et 2 assists en 6 matchs. Ces stats, ce sont celles d’Hugo Cuypers. Dans l’ombre d’un Emmanuel Gift Orban qui ne cesse d’alimenter l’actualité des transferts, l’ancien du Standard et de Malines est en pleine bourre et commence assez logiquement à s’attirer des regards de l’étranger.

Ce mardi, c’est donc la presse flamande qui l’a annoncé : Cuypers serait sur les tablettes de Bologne. Le club italien serait prêt à mettre une somme record sur le natif de Liège : 15 millions d’euros. Et encore, La Gantoise pourrait décider de faire monter les enchères.

L’évolution de Cuypers n’a rien d’un hasard. Travailleur acharné, jamais avare en efforts, il est arrivé à La Gantoise avec un statut que l’on pourrait maintenant considérer comme sous-coté. Hein Vanhaezebrouck, doué pour tirer le meilleur de ses joueurs, avait même déclaré à la presse qu’il attendait plus de lui. Qu’il utilise au mieux ses qualités.

Le résultat est là, et il est réussi : meilleur buteur du championnat belge la saison dernière, Cuypers est désormais l’un des attaquants les plus redoutés des terrains de Pro League. Ses prestations en Europe, faisant de lui le meilleur buteur européen de l’histoire de La Gantoise - à égalité avec Kalifa Coulibaly - ont également été remarquées. Par un certain Domenico Tedesco d’ailleurs, qui devra prendre une décision pour sa liste de septembre.

Un départ à l’étranger serait donc, aussi au vu de l’âge de Cuypers (26 ans) on ne peut plus logique. Il semble totalement lancé, et sa régularité ne permettrait plus de douter quant à passer un palier.

Ce serait certes une mauvaise nouvelle pour l’attaque de La Gantoise, qui perdrait ses deux meilleurs buteurs sur un été. Mais pour le joueur, il ne faudrait sans doute pas laisser passer ce train-là. Car, actuellement, tous les voyants sont au vert…