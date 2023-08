Genk est aux abois, voilà de quoi leur remonter le moral

Le KRC Genk affrontera l'Olympiakos lors du match retour de l'Europa League. Lors de ce tour préliminaire, les Limbourgeois devront remonter une courte défaite.

Het Laatste Nieuws l'annonce : voilà un beau coup de pouce pour le KRC Genk. Mike Trésor a dû être remplacé à la fin du match en Grèce après avoir subi un coup de genou sur la cuisse et n'a pas non plus joué le match de championnat contre le Cercle.

Toutefois, l'ailier aurait repris l'entraînement complet pour le match contre l'Olympiakos et serait prêt à jouer. Trésor devrait donc être présent au coup d'envoi. Le Diable Rouge est lié à un transfert depuis un certain temps, mais rien de concret pour l'instant. Burnley est sur les rangs.