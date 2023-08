Un Diable Rouge, et non des moindres, serait tenté par l'Arabie Saoudite

Le mercato d'été des Diables Rouges est décidément mouvementé. Alors que Romelu Lukaku est toujours cité avec insistance en Arabie Saoudite, un autre Diable Rouge pourrait bien y finir.

Yannick Carrasco est cité sur le départ depuis de longs mois : le FC Barcelone, qui dispose d'une clause prioritaire, a longtemps été la piste la plus plausible, mais les Blaugrana manquent de liquidités. En attendant, le Diable Rouge ne fait pas d'un départ une priorité et a (bien) repris la saison avec l'Atlético Madrid, titulaire et en forme.

Mais une autre piste se dessine : celle menant... à l'Arabie Saoudite. Les pétrodollars saoudiens sont comme un chant des sirènes pour les footballeurs européens cet été, et la signature récemment officialisée de Neymar ne va certainement pas mettre un terme à cette tendance : si un nom majeur et dans la force de l'âge comme le Brésilien peut signer à Al-Hilal, tout est possible.

Selon Sacha Tavolieri, une approche aurait été faite par le club saoudien d'Al Shabab, resté plutôt discret sur le marché cet été. Un contrat de 3 ans aurait été offert au Diable Rouge, assorti d'une offre financière très alléchante. Rien n'est encore fait, cela dit, et il faudrait encore trouver un accord avec l'Atlético Madrid...