Malgré la tourmente, le Standard offre un premier contrat pro à un jeune joueur

Si le Standard veut sortir de l'ornière, il faudra aussi compter sur ses jeunes joueurs. Plusieurs d'entre eux signent des contrats professionnels ces derniers temps.

Pendant longtemps, l'Académie du Standard de Liège a fait partie des plus unanimement reconnues du pays.

De nombreux talents tels qu'Axel Witsel, Steven Defour, Mehdi Carcela, Arnaud Bodart, Zinho Vanheusden, Paul-José Mpoku ou encore Nacer Chadli sont passés à un moment ou à un autre par le centre de formation de Sclessin.

Le SL 16 a vécu une saison compliquée et a été relégué en Nationale 1, mais là aussi, il y a du talent à conserver et à mettre en valeur (relire notre analyse ici). Bref : si le Standard veut trouver un repreneur et sortir de l'ornière, l'école de jeunes est un argument.

Dans cette optique, le Standard offre de nombreux contrats à ses jeunes joueurs. Le petit dernier est Jordi Makiese (2009), qui évoluait cette saison avec les U16 liégeois. Il a signé son premier contrat professionnel, qui pourrait signifier un saut vers le SL 16 en vue de la saison à venir.