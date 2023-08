Lens aurait ciblé le remplaçant d'Openda, et ce n'est pas Batshuayi

Lois Openda a quitté le RC Lens pour plus de 40 millions d'euros. Le club Sang et Or lui cherche toujours un remplaçant.

De nombreuses pistes ont déjà été citées à Lens pour remplacer Openda, auteur d'une saison 2022-2023 de très haut niveau, avec 21 buts en 42 matchs. Le nom de Michy Batshuayi, qui connait bien la Ligue 1 de son passage à Marseille, avait même été évoqué. Il était cependant assezn compliqué d'évaluer la fiabilité de cette information. Visiblement, le Diable Rouge ne devrait pas quitter le Fenerbahce pour le club lensois. La presse française renseigne en effet que les Sang et Or s'intéresserait de près à Elye Wahi (20 ans). La concurrence serait néanmoins forte, l'attaquant français étant suivi par des clubs comme Chelsea ou Francfort.