🎥 Le RSCA Futures s'offre sa première victoire de la saison, le Club NXT surpris dans les derniers instants

Défait la semaine dernière contre le Beerschot (1-3), le RSCA Futures visait à engranger son premier succès de la saison sur la pelouse de Dender, qui s'est imposé la semaine passée au RFC Liège.

Les choses démarrent bien pour les jaunes Mauves, qui ne dominent pourtant pas vraiment cette rencontre. Cinq minutes avant la pause, Nilson Angulo met les Futures aux commandes (0-1, 40ᵉ). La réaction de Dender, elle arrive quelques instants plus tard. Buteur la semaine dernière, Lennard Hens sert Ruyssen, qui égalise (1-1, 44ᵉ).

Alors que les espoirs d'Anderlecht peinent à se défaire du piège de Dender, Tudor Mendel fête sa première apparition sur une pelouse belge et remplace Amadou Diallo (55ᵉ). Peu après, c'est le jeune Nunzio Engwanda, 15 ans, qui fait son entrée (64ᵉ). Vingt minutes avant le terme, Lapage offre l'avantage aux Mauves (1-2, 71ᵉ) puis quelques minutes plus tard, Tudor Mendel inscrit déjà son premier but avec les RSCA Futures (1-3, 77ᵉ), et confirme le beau premier succès des espoirs d'Anderlecht, alors que le but de Lennard Hens en fin de match n'y changera rien (2-3, 90+4ᵉ).

Dans le même temps, le Club NXT pensait partager l'enjeu sur la pelouse de Lommel, malgré un penalty manqué d'Igor Vetokele pour les locaux, à un quart d'heure du terme. Mais en fin de match, Caue Vinicius est venu donner la victoire (1-0, 90+3ᵉ) et assurer le 6/6 pour Lommel.