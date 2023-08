Un score très lourd pour la première défaite de la saison de l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise a perdu ses premiers points de la saison en championnat. Les hommes d'Alexander Blessin se sont inclinés 4-0 à Malines.

Pour sa répétition générale avant le barrage d'Europa League face à Lugano, l'Union Saint-Gilloise a concédé sa première défaite de la saison derrière les casernes malinoises. Le début de match est très animé, avec des occasions des côtés, Anthony Moris doit notamment s'employer pour sauver les siens sur une frappe de Rob Schoofs dès la huitième minute.

Bousculée, l'Union concède finalement l'ouverture du score à la 38e sur une magnifique frappe du pied droit de Kerim Mrabti. Cinq minutes plus tard, Malines pense faire le break mais Lion Lauerbach est signalé hors-jeu. En toute fin de mi-temps, le match aurait également pu basculer dans l'autre sens mais Puertas voyait sa frappe s'écraser sur la latte.

Moins d'occasions en seconde période mais une leçon d'efficacité malinoise. Sur deux reconversions, les locaux portent le score à 3-0 via Geoffry Hairemans et Rafik Belghali. Avant que David Bates n'inscrive le 4-0 sur phase arrêtée dans les arrêts de jeu. Après les victoires contre Anderlecht et le Standard, suivies du 5-1 contre Louvain, il s'agit d'un premier coup d'arrêt pour les Unionistes. En revanche, côté Malinois, la première victoire de la saison va faire un bien fou aux hommes de Steven Defour.